Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гари Невилл отреагировал на пенальти в матче «Атлетико» — «Локомотив»

11 декабря 2019, 23:30
Теги:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный эксперт Гари Невилл рассказал, что он думает о назначении пенальти с помощью ВАР в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив». 11-метровый за игру рукой Жемалетдинова реализовал Жоау Феликс.

— Я сейчас в Мадриде и стал свидетелем отмены пересмотра решения арбитра об игре рукой после ВАР, — написал Невилл в Twitter. — На мой взгляд, когда главный арбитр идет смотреть на монитор — это гораздо лучше для болельщиков на стадионе. Они чувствуют, что последнее слово остается за ним.

В чемпионате Англии главные арбитры не идут к мониторам смотреть спорные моменты. Решения в таких случаях принимают арбитры ВАР.

Атлетико — Локомотив

Опрос

проголосовало: 15687
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир