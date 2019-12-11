Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный эксперт Гари Невилл рассказал, что он думает о назначении пенальти с помощью ВАР в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив». 11-метровый за игру рукой Жемалетдинова реализовал Жоау Феликс.

In Madrid and just witnessed the overturning of a handball decision through VAR. The referee going over to the monitor is in my opinion a far better experience for fans in the stadium and it also feels right the on field referee being given the final call. ??? — Gary Neville (@GNev2) December 11, 2019

— Я сейчас в Мадриде и стал свидетелем отмены пересмотра решения арбитра об игре рукой после ВАР, — написал Невилл в Twitter. — На мой взгляд, когда главный арбитр идет смотреть на монитор — это гораздо лучше для болельщиков на стадионе. Они чувствуют, что последнее слово остается за ним.

В чемпионате Англии главные арбитры не идут к мониторам смотреть спорные моменты. Решения в таких случаях принимают арбитры ВАР.