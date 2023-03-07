Гаджиев считает, что у «ПСЖ» почти нет шансов обыграть «Баварию» в ЛЧ

Экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы «ПСЖ» пройти мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала после поражения в первом матче.

«У «ПСЖ» шансов победить «Баварию» еще меньше, чем у «Челси» — «Боруссию». На своем поле «Бавария», скорее всего, не отдаст победу. Я бы с большой вероятностью отдал победу «Баварии», шансы парижан — одна треть, может быть. Даже с учетом того, что Килиан Мбаппе поправился, все равно мюнхенцы выглядят предпочтительнее», — приводит слова Гаджиева «Газете.Ru».

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.