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Сегодня, 12:30

Лига чемпионов, матчи 1/8 финала 7 марта: «Челси» примет «Боруссию», «Бенфика» — «Брюгге»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Челси».
Фото Reuters
Расписание и результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции игр ЛЧ. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.

7 марта, вторник (время начала — московское)

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Брюгге
Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Боруссия Д

8 марта, среда (время начала — московское)

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Милан
Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

На следующей неделе ответные матчи 1/8 финала ЛЧ также сыграют «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Порту» — «Интер», «Наполи» — «Айнтрахт» Ф, «Реал» — «Ливерпуль».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/champions-league/
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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