Лига чемпионов, матчи 1/8 финала 7 марта: «Челси» примет «Боруссию», «Бенфика» — «Брюгге»

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Расписание и результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции игр ЛЧ. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.

7 марта, вторник (время начала — московское)

8 марта, среда (время начала — московское)

На следующей неделе ответные матчи 1/8 финала ЛЧ также сыграют «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Порту» — «Интер», «Наполи» — «Айнтрахт» Ф, «Реал» — «Ливерпуль».