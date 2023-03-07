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Конте считает, что давление не повлияет на игру «Тоттенхэма» в ответном матче с «Миланом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

«Давление? Мы живем для таких игр, мы живем для такого момента, потому что, когда давление растет, это означает, что ваш уровень повышается.

Не забывайте, что в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Мы выиграли нашу группу, первый матч мы проиграли со счетом 1:0, но у нас есть возможность завтра обыграть «Милан» и выйти в следующий раунд.

Мы должны быть готовы идти от игры к игре. Завтра препятствием будет «Милан», и мы должны обыграть их с преимуществом в два мяча, если хотим выйти в следующий раунд. Давление — это нормально, и мы должны уметь выступать под таким давлением», — приводит слова Конте talkSPORT.

Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» пройдет 8 марта в Лондоне. Начало — в 23.00 мск.

В первой игре «россонери» одержали минимальную победу (1:0). Единственный гол забил Браим Диас.

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