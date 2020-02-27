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Габриэлу Жезусу комфортно играть на позиции вингера

02:52
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что готов играть на любой позиции. В этой встрече бразилец сыграл вингера.

— В свое время в «Палмейрасе», когда я только пришел из академии, то играл на позиции вингера и только потом стал нападающим, — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуса. — Я выхожу на поле, чтобы помочь своим товарищам по команде. Не имеет значения, куда мне нужно бежать — назад или вперед. Я должен помогать своим партнерам по команде.

Реал — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027121--real-madrid-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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