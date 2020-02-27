Габриэлу Жезусу комфортно играть на позиции вингера

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что готов играть на любой позиции. В этой встрече бразилец сыграл вингера.

— В свое время в «Палмейрасе», когда я только пришел из академии, то играл на позиции вингера и только потом стал нападающим, — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуса. — Я выхожу на поле, чтобы помочь своим товарищам по команде. Не имеет значения, куда мне нужно бежать — назад или вперед. Я должен помогать своим партнерам по команде.