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Габриэл Жезус — о голе «Реалу»: «Я только слегка положил руки на Рамоса, это не фол»

16:00
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Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о том, как забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»? (2:1).

Бразилец замкнул навес в штрафную ударом головой, оперевшись на защитника хозяев Серхио Рамоса.

— Футбол — контактный вид спорта, но в моменте гола не было толчка, — цитирует Жезуса Movistar. — Я только слегка положил руки на него, это не фол.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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