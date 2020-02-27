Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о том, как забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»? (2:1).

Бразилец замкнул навес в штрафную ударом головой, оперевшись на защитника хозяев Серхио Рамоса.

— Футбол — контактный вид спорта, но в моменте гола не было толчка, — цитирует Жезуса Movistar. — Я только слегка положил руки на него, это не фол.