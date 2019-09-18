Футболисты «Динамо» отпраздновали голы в матче с «Аталантой» с пожарными

Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Любопытно, что все забитые мячи хорваты празднуют с пожарными, стоящими прямо за воротами вратаря бергамасков Пьерлуиджи Голлини. Голами в составе «Динамо» отличились полузащитник Марин Леовац и нападающий Мислав Оршич (дубль).

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей