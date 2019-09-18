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Футболисты «Динамо» отпраздновали голы в матче с «Аталантой» с пожарными

23:00
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Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Любопытно, что все забитые мячи хорваты празднуют с пожарными, стоящими прямо за воротами вратаря бергамасков Пьерлуиджи Голлини. Голами в составе «Динамо» отличились полузащитник Марин Леовац и нападающий Мислав Оршич (дубль).

Динамо З — Аталанта

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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