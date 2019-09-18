Фрэнк Лэмпард: «Пока нет причин посыпать голову пеплом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Валенсии» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:1) отметил, что пока рано расстраиваться. Также он рассказал о травме Мэйсона Маунта?.

— Команды в нашей группе продолжат отбирать очки друг у друга, компания подобралась очень сильная, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Пока нет причин посыпать голову пеплом. У Маунта травма голеностопа. Проведем исследование в течение ближайших двух суток. Очень обидно, потому что он набрал отличную форму и здорово начал сегодня.

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