Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о поддержке болельщиков в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Скажу только одно - в Дортмунде у «Боруссии» была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам и завтра.

Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Милан» — «Боруссия» пройдет в Милане 28 ноября. Начало — в 23.00 мск.