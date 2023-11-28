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Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о поддержке болельщиков в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Скажу только одно - в Дортмунде у «Боруссии» была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам и завтра.

Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Милан» — «Боруссия» пройдет в Милане 28 ноября. Начало — в 23.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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