Фернандинью: «Сити» лучше «Шахтера» смотрелся на протяжении всего матча»

Капитан «Манчестер Сити» Фернандинью после победы над «Шахтером» (3:0) в 1-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра получилась спокойной для защиты.

— Сегодня был спокойный вечер для обороны, — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандинью. — Мне кажется команда провела очень хороший матч, начиная с форвардов, которые закрывали свободные зоны. Это помогло защитникам. Но мы хорошо сыграли как команда и заслужили эту победу. Мы лучше смотрелись на протяжении всего матча, создали много моментов и не позволили сопернику ничего создать впереди.

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