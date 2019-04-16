Фергюсон вернулся на "Камп Ноу". Фото

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прилетел на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Барселоной". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

– Посмотрите, кто вернулся на "Камп Ноу" 20 лет спустя! – написано в официальном Твиттере еврокубка.

В финале Лиги чемпионов-1999, который состоялся на "Камп Ноу", "МЮ" под руководством Фергюсона обыграл "Баварию" (2:1). Отметим, что победный мяч забил нынешний главный тренер англичан Уле Гуннар Сульшер.