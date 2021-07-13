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«Ференцварош» и «Мура» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

22:59

Венгерский «Ференцварош» и словенская «Мура» стали участниками 2-го отборочного раунда Лиги чемионов.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи

«Приштина» (Косово) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:3 (0:0)
Первый матч — 0:3.

«Мура» (Словения) — «Шкендия» (Македония) — 5:0 (2:0)
Первый матч — 1:0.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/

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