«Ференцварош» и «Мура» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
22:59
Венгерский «Ференцварош» и словенская «Мура» стали участниками 2-го отборочного раунда Лиги чемионов.
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи
«Приштина» (Косово) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:3 (0:0)
Первый матч — 0:3.
«Мура» (Словения) — «Шкендия» (Македония) — 5:0 (2:0)
Первый матч — 1:0.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/
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