Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Линколн», «Флора», «Мальме» и «Шериф» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

22:00

Стали известны первые победители 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи

«Линколн» (Гибралтар) — «Фола» (Люксембург) — 5:0 (2:0)
Первый матч — 2:2.

«Хибернианс» (Мальта) — «Флора» (Эстония) — 0:3 (0:2)
Первый матч — 0:2.

«Рига» (Латвия) — «Мальме» (Швеция) — 1:1 (0:1)
Первый матч — 0:1.

«Шериф» (Молдавия) — «Теута» (Албания) — 1:0 (1:0)
Первый матч — 4:0.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Хабиб о поединке Порье — Макгрегор: «Это был фальшивый Конор»
Хабиб объяснил, почему Макгрегор в бою с Порье сломал ногу
Термоядерная бомба в межсезонье НХЛ! «Миннесота» избавилась от двух дорогих американских ветеранов — все ради Капризова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд