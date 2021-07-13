«Линколн», «Флора», «Мальме» и «Шериф» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
22:00
Стали известны первые победители 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи
«Линколн» (Гибралтар) — «Фола» (Люксембург) — 5:0 (2:0)
Первый матч — 2:2.
«Хибернианс» (Мальта) — «Флора» (Эстония) — 0:3 (0:2)
Первый матч — 0:2.
«Рига» (Латвия) — «Мальме» (Швеция) — 1:1 (0:1)
Первый матч — 0:1.
«Шериф» (Молдавия) — «Теута» (Албания) — 1:0 (1:0)
Первый матч — 4:0.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/
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