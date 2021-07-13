ХИК и «Жальгирис» вышли в 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
13 июля 2021, 23:46
Финский ХИК и литовский «Жальгирис» вышли в 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи
«Будучност» (Черногория) — ХИК (Финляндия) — 0:4 (0:3)
Первый матч — 1:3.
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Жальгирис» В (Литва) — 1:2 (0:2)
Первый матч — 1:3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/
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