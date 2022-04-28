Фердинанд считает, что у «Ливерпуля» сейчас лучший состав за последние годы

Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» в полной мере удушил «Вильяреал». Это лучший состав «Ливерпуля» из всех, что я когда-либо видел, — он беспощаден. Тем, как он продавливает соперников энергией, старательностью, можно только любоваться и восхищаться", — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.