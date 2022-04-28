Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У «Вильяреала» проступает пульс — он скорее жив, чем мертв, не так ли? Он продолжит бороться, если быстро забьет в Испании. «Ливерпуль» буквально кишит в тебе — игроки «Вильяреала», должно быть, покидая поле, задавались вопросом, что же такое их поразило», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.