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Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

14:49
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Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал, чего ждет от матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Команда хорошо провела встречи с «Барселоной» и дома игру с «Баварией». Мы большего заслуживали в этих матчах. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки. В первом матче с «Бенфикой» мы должны были побеждать, но нам немного не повезло. Постараемся показать свою игру», — цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

Матч «Бенфика» — «Динамо» состоится сегодня, 8 декабря, в Лиссабоне. Начало — в 23.00 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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