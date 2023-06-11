Капелло: «Уход де Брейне с поля пошел на пользу «Манчестер Сити», Фоден провел отличную игру»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Между командами не было такой большой разницы. Но «Интер» упустил слишком много моментов. Нужны правильные игроки в правильных местах. В таких матчах вы должны быть точны, нет возможности ошибиться, иначе вас накажут. Такие вещи и делают всю разницу. Уход де Брейне с поля пошел на пользу «Манчестер Сити», Фоден провел отличную игру. Чего не хватало «Интеру», так это точности навесов, которые были очень неаккуратными», — цитирует Капелло SkySports.

«Интер» в шестой раз принимал участие в финале Лиги чемпионов. Команда 3 раза побеждала и столько же раз проигрывала в матче за трофей.