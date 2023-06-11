Уокер: «Я очень редко теряю дар речи, но моя мечта только что сбылась»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Я очень редко теряю дар речи, но моя мечта только что сбылась. Я всегда разочарован, когда не играю, но мне 33 года, и я подаю пример другим ребятам. Я произнес речь перед тем, как они ушли. Я был эмоционален и верен своему слову. Этот клуб так много значит для меня. Мои соболезнования «Интеру», но должен же быть проигравший», — приводит слова Уокера BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.