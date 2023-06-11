Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (1:0), который прошел в Стамбуле.

«Я хотел бы поздравить команду «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий мира, которое было проведено в Стамбуле — зенице ока Турции и колыбели цивилизаций, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Я хотел бы поблагодарить всех, кто еще раз подтвердил гостеприимство Турции и внес свой вклад в беспроблемную и успешную организацию этого большого события», — написал Эрдоган в соцсетях.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.