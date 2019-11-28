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Фабинью травмировал голеностоп

28 ноября 2019, 04:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Наполи» в матче Лиги чемпионов (1:1) рассказал о травме полузащитника Фабинью. Бразилец был заменен на 19-й минуте встречи.

— Пока рано что-либо говорить, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Все мы надеемся, что она не слишком серьезная, но это неприятно. Он травмировал голеностоп, а это очень болезненное повреждение.

Ливерпуль — Наполи

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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