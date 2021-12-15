Бензема: «ПСЖ» — сильная команда, но «Реал» будет стремиться к победе в двух матчах»
13:31
Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Реал» должен побеждать в каждой игре, чтобы выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова игрока RMS Sport. — Все знают, что «ПСЖ» — сильная команда, но мы можем их победить. ЛЧ — важный турнир, в котором каждая команда хочет поучаствовать и выиграть. Мы будем стремиться к победе и в первом матче, и во втором. «Реал» идет за Лигой чемпионов».
Первый матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/ligue-des-champions-benzema-n-a-pas-peur-du-psg_AV-202112140495.html
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