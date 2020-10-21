Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

— Думаю, сегодня мы набрали справедливое очко, — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас были потери, вышли не в оптимальном составе, но каждый бился друг за друга. Перед игрой понимали, что нужна дисциплина, нужно было оставить все свои силы.

— Дисциплина связана с тем, что два защитника фактически играли в полузащите?

— Это было установка тренера, они должны были развивать линию, потому что «Ренн» поджимает. У нас есть Смольников, который бежит за спину. Думаю, их оборонительная часть нам тоже помогла. Я считаю, что вся команда была хороша. Дебют в Лиге чемпионов удался.

Последние 20 минут было нелегко, они нас поджимали, но дисциплина бьет класс. Я считаю, что эта ничья как победа. Мы счастливы.