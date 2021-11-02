Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

«Эта игра так важна, потому что, если мы победим, наша судьба снова будет в наших руках. Дома они усложнили нам жизнь, и игра на выезде не будет исключением. Тем не менее команда готова морально и физически. Я уверен, что с некоторыми изменениями со стороны тренера мы будем расти как команда. Игроки «Барсы» находятся в хорошей психологической форме, хотя сейчас не лучшее время. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию. Мы выберемся из этого», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Матч «Динамо» - «Барселона» пройдет 2 ноября в Киеве и начнется в 23:00 мск.