На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в пабе Бергамо перед матчем с «Аталантой»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» подверглись нападению в одном из пабов Бергамо перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Группа из 20 человек ворвалась в бар и напала на болельщиков английского клуба. Один болельщик «МЮ» получил синяк на плече, а сотрудница паба была ранена осколком бутылки.
Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в Бергамо сегодня, 2 ноября и начнется в 23:00 мск.
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