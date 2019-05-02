Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что расслабляться рано. Также он поблагодарил за игру Лионеля Месси​, который оформил дубль.

- Отличный результат против очень сильного соперника, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Все мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас. Это наш капитан, игрок, который диктует ход матча, задает ему темп. И сегодня он снова помог нам победить. Лео снова доказал, что является непререкаемым лидером этой команды. Он всегда преподносит сюрпризы. Тот штрафной был назначен на серьезной дистанции от ворот, и я не знал, будет ли он бить. Не знаю, как он это делает, но он постоянно добивается успеха. Месси всегда проявляет себя, когда нашей команде это нужно больше всего. Он внушает страх во всех наших противников.

В перерыве мы сделали небольшие перестановки, но "Ливерпуль" очень здорово начал второй тайм. О результате в такие моменты не думаешь никогда. В зависимости от хода матча и 1:1 может быть хорошим результатом. Но сегодня вся команда должна была выложиться без остатка, биться с первой до последней секунды. И мы выиграли! Нам пришлось очень постараться, чтобы сохранить свои ворота на замке. У "Ливерпуля" прекрасная команда, и впереди еще 90 минут на "Энфилде". В прошлой Лиге чемпионов мы вылетели в 1/4 финала, выиграв первый матч дома со счетом 3:0. Так что вся борьба впереди.