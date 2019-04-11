Эрнесто Вальверде: "У Месси гематома, он получил сильный удар"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о состоянии здоровья Лионеля Месси после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов.
- У Месси большая гематома. Он получил сильный удар. Посмотрим, как он сейчас, - цитирует специалиста FC Barcelona Fl.
Напомним, аргентинец получил повреждение в столкновении с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, который в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру.
Ответная игра состоится 16 апреля.
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