03:16 | Футбол — Лига чемпионов

Эрик тен Хаг: "Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола"

0
Обсудить

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ (2:3) признался, что потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. Амстердамцы вели в счете 2:0, но упустили победу и путевку в финал.

– Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола, – цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. – Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

Аякс – Тоттенхэм Хотспур

Опрос

Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000983/match=2027159/index.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
Материалы других СМИ