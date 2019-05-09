Эрик тен Хаг: "Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ (2:3) признался, что потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. Амстердамцы вели в счете 2:0, но упустили победу и путевку в финал.

– Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола, – цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. – Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.