Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после победы над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что результат блестящий. Он уверен, что в ответной встрече амстердамцы могут сыграть лучше.

- Блестящий вечер и блестящий результат, - цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. - Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой. И мы смогли забить фантастический гол.

Во втором тайме мы значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало - ребята бились изо всех сил. После перерыва могли сыграть и получше. Нужно было чаще владеть мячом, быстрее перемещать его по полю. Наверное, можно было действовать и поспокойнее. Очень жаль, что Давид Нерес не забил второй мяч. И все-таки минимальная победа над "Тоттенхэмом" на его поле - выдающийся результат. Попробуем развить успех. Надо извлечь урок из этого матча. Мы знаем, что способны сыграть куда лучше на своем поле.

Мы всегда играем в свой футбол. Нужно по максимуму использовать собственные сильные стороны, и я полагаю, что сегодня нам это удалось. Мы делаем так потому, что это доставляет проблемы нашим оппонентам. Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы.