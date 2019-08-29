Эрик тен Хаг отметил, что «Аякс» полностью доминировал в матче с АПОЭЛом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг — о матче с АПОЭЛом (2:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Голландский клуб пробился в групповой турнир.

— Когда я поверил в победу? Только после финального свистка, — цитирует специалиста Vi.nl. — Мы имели полный контроль, полностью доминировали. Но выиграли с разницей только в два мяча, долгое время лидировали только в один мяч. При счете 1:0 проблемы остаются, потому что соперникам достаточно реализовать один шанс. Я должен сделать большой комплимент команде. Они играли организованно, дисциплинированно, ничего не дали создать сопернику и сами создали ряд моментов. Блинд в защите? Мы действительно хотели использовать его там, потому что в последние полчаса в первом матче нам было очень тяжело в защите во втором тайме. Зиех? Я думаю, что этот матч очень важен для него. Он мало терял мяч, хорошо его контролировал и очень помог команде сегодня, принес нам много пользы. Сегодня он был очень хорош. Потеря Донни ван-де Бека в полузащите была большим разочарованием. Но команда отлично поработала и взяла на себя ответственность. Ключевые игроки команды — Онана, Блинд, Зиех, Хюнтелар и Тадич — все сыграли фантастически.

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