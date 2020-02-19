Эмре Джан: «Сегодня «Боруссия» доказала, что знает, как играть в обороне»
08:26
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан считает, что его команда провела хороший матч против «ПСЖ» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Идеальной игры не бывает, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались. Сегодня мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У «ПСЖ» был лишь один или два шанса — нелегко этого добиться против такой команды.
Ответный матч состоится 11 марта в Париже.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/
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