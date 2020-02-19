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Эмре Джан: «Сегодня «Боруссия» доказала, что знает, как играть в обороне»

08:26
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан считает, что его команда провела хороший матч против «ПСЖ» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Идеальной игры не бывает, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались. Сегодня мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У «ПСЖ» был лишь один или два шанса — нелегко этого добиться против такой команды.

Ответный матч состоится 11 марта в Париже.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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