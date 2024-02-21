Терзич: «Результат таков, что по-прежнему все в руках Боруссии

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результат таков, что по-прежнему все в наших руках. Понятно, что нам нужно выигрывать дома. Но если хотите чего-то добиться, надо побеждать на своем поле. В первом тайме мы были хороши и уверенно контролировали мяч. После перерыва действовали уже не так хорошо, а ПСВ стал играть явно лучше. Эйндховенцы не просто лидируют в чемпионате Нидерландов, но у нас все еще очень хорошие шансы на выход в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.