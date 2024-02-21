Де Врей: «Отправимся в Мадрид побеждать и проходить в следующий круг»

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы понимали, что вечер не будет томным, — «Атлетико» очень силен и организован, играет в хороший футбол. Он держит оборону всей командой, всегда компактен и хорошо контролирует мяч. Тем не менее мы создали много моментов, могли забить больше, а сами не допустили остроты у своих ворот. Довольны победой. Мы отправимся в Мадрид побеждать и проходить в следующий круг. Должны продолжить свой путь. Мы осознаем, что сильны, и хотим доказывать это в каждом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА де Врея.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.