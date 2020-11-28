Дзюба может не сыграть с «Брюгге», Оздоев пропустит встречу, Дуглас Сантос будет готовиться
Как стало известно «СЭ», вопрос о возможности участия 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (2 декабря) решится после медобследования, намеченного на понедельник.
Сегодня нападающего заменили из-за повреждения на 90-й минуте во встрече премьер-лиги с «Арсеналом». Хавбек Магомед Оздоев, не игравший в РПЛ с «Ахматом» и туляками, а также с «Лацио» в ЛЧ, в Бельгию не полетит. Вряд ли там поможет сине-бело-голубым и защитник Вячеслав Караваев — он еще не оправился от травмы ноги. А вот не ездивший в Тулу й защитник Дуглас Сантос станет готовиться к матчу с «Брюгге» — против «Арсенала» ему предоставили передышку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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