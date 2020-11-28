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Дзюба может не сыграть с «Брюгге», Оздоев пропустит встречу, Дуглас Сантос будет готовиться

18:21
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», вопрос о возможности участия 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (2 декабря) решится после медобследования, намеченного на понедельник.

Сегодня нападающего заменили из-за повреждения на 90-й минуте во встрече премьер-лиги с «Арсеналом». Хавбек Магомед Оздоев, не игравший в РПЛ с «Ахматом» и туляками, а также с «Лацио» в ЛЧ, в Бельгию не полетит. Вряд ли там поможет сине-бело-голубым и защитник Вячеслав Караваев — он еще не оправился от травмы ноги. А вот не ездивший в Тулу й защитник Дуглас Сантос станет готовиться к матчу с «Брюгге» — против «Арсенала» ему предоставили передышку.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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