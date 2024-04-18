Беллингем: «Победа в этой игре с «Сити» стала для «Реала» большой наградой»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы потратили много сил и теперь чувствуем облегчение. Нужно сильно постараться, чтобы выиграть у «Сити». Порой создается впечатление, что ты вот-вот что-то выжмешь, а «Сити» внезапно отбирает это у тебя. Победа в этой игре стала для нас большой наградой.

Наша самая большая сила в том, что наш тренер всегда находит способ давать ребятам возможность играть свободно. Мы играем без какиз-либо привязок. Он образец спокойствия. Я поймал его на зевоте перед матчем и спросил, устал ли он. Карло ответил: «Да, ты должен выйти и встряхнуть меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).