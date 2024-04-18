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Начо: «Реал» показал, что умеет глубоко обороняться и побеждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Реала» Начо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нам долго сегодня пришлось терпеть, так как постоянно были под ударом «Сити». Но мы — «Реал». Мы постоянно, абсолютно всегда боремся до самого конца. Мы не привыкли к таким испытаниям. Обычно мы сами заставляем команды терпеть. Но главной целью был выход в полуфинал. Мы показали другую сторону себя; мы показали, что умеем глубоко обороняться и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

 
Футболисты &laquo;Реала&raquo; после победы над &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;серии пенальти. Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040496--man-city-vs-real-madrid/
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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