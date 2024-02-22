Ди Лоренцо — о ничьей с «Барселоной»: «Хорошая отправная точка»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Хорошая отправная точка. Все будет решаться в дальнейшем. Мы хорошо провели игру против великой команды. Важно, что нам удалось отыграться. Теперь мы отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня были с нами», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.