Галено: «Порту» постарается повторить в Лондоне то, чего добился дома»

Нападающий «Порту» Галено прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, заслуга в этом голе принадлежит всей команде, всей нашей работе за 90 минут. Мы играли хорошо, классно оборонялись, полностью выложились на поле. Что касается гола, когда появилась возможность, я не колебался. Я очень счастлив. Мы постараемся повторить в Лондоне то, чего добились здесь. Будем сильными и, как всегда, выложимся по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Галено.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.