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22 февраля, 02:35

Райс: «В ответном матче «Арсеналу» есть за что бороться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Деклан Райс.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«При счете 0:0 вы смотрите на часы и видите, что прошло 93 минуты, так что если вы не собираетесь выигрывать, то и не проигрывайте. В ответном матче нам есть за что бороться. Никогда не знаешь, чего ожидать, потому что это Лига чемпионов. Это настоящий щелчок по носу, потому что мы пропустили гол в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать головы. Речь идет о возвращении, восстановлении, выступлении в премьер-лиге, и мы наверняка снова будем готовы к Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Галено празднует гол в&nbsp;концовке матча &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; (1:0). «Порту» задушил «Арсенал»: шедевр Галено на последней минуте оставил Артету ни с чем
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039920--fc-porto-vs-arsenal/
Деклан Райс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
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