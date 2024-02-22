Райс: «В ответном матче «Арсеналу» есть за что бороться»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«При счете 0:0 вы смотрите на часы и видите, что прошло 93 минуты, так что если вы не собираетесь выигрывать, то и не проигрывайте. В ответном матче нам есть за что бороться. Никогда не знаешь, чего ожидать, потому что это Лига чемпионов. Это настоящий щелчок по носу, потому что мы пропустили гол в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать головы. Речь идет о возвращении, восстановлении, выступлении в премьер-лиге, и мы наверняка снова будем готовы к Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.