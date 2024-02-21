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21 февраля, 04:48

Веерман: «У ПСВ все еще есть шанс выйти в четвертьфинал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Джои Веерман прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что мы контролировали второй тайм, по крайней мере, у меня было такое ощущение. И в первом тайме у нас было больше шансов. Так что в целом у нас были наилучшие шансы на победу. Счет 1:1 — неплохой вариант. У нас все еще есть шанс, но мы могли бы немного облегчить себе задачу. Многие ребята впервые играли на этой стадии. Вы наверняка видели, что в первом тайме мы приняли определенные решения и после перерыва заиграли намного лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Веермана.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Люк де&nbsp;Йонг (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Боруссии&raquo;. ПСВ и «Боруссия» разошлись миром, а де Йонг побил рекорд ван Нистелроя
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039919--psv-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
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