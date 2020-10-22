Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— На выезде первый матч с непростым соперником, мы довольны одним очком, — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ». — Безусловно есть над чем работать. Считаю, забей в начале те моменты, которые у нас возникали, было бы легче. Тем не менее рад, что забили два гола на выезде, это очень хороший показатель. Будем работать.