«Дорога в Москву». Буффон — о предстоящем матче с «Локомотивом» в ЛЧ
19:29
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал в своем Instagram фотографию с тренировки туринцев перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
«Дорога в Москву», — подписал фото 41-летний Буффон.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».
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