Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал в своем Instagram фотографию с тренировки туринцев перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

«Дорога в Москву», — подписал фото 41-летний Буффон.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

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