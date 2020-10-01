Дмитрий Рыбчинский: «Во время жеребьевки подумал: «Неплохо бы сыграть против Леши Миранчука»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сыграют с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Эмоции переполняют, признался Рыбчинский. — Группа очень сложная, но сыграть против таких клубов — мечта каждого футболиста. Конечно, когда определяли соперника «Локо», подумал, что было бы здорово сыграть против Леши Миранчука, но жеребьевка решила по-другому. «Бавария» показывает фантастический футбол и является действующим победителем Лиги чемпионов. Тут излишни комментарии. Матчи с «Атлетико» все помнят очень хорошо — надеюсь, в этот раз мы сможем им противопоставить свою игру и навязать борьбу. Будем отдаваться на 200% на поле, биться друг за друга и за наших болельщиков! (Евгений Белоусов)