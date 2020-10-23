Экс-капитан «Локомотива» Юрий Дроздов в интервью «Известиям» оценил старт красно-зеленых в Лиге чемпионов. Российская команда на выезде сыграла вничью с «Зальцбургом» (2:2).

— Что скажете про стартовый матч «Локомотива». Ничья на выезде с «Ред Буллом» — достойный результат?

— Безусловно. Расстраивает, что пропустили необязательные голы. Могли сыграть чуть грамотнее и плотнее, а получилось так, что футболисты «Ред Булла» наносили удары без сопротивления. Жаль, что во втором случае им еще и рикошет помог. А в остальном москвичи смотрелись здорово. Забили с наигранного стандарта, во втором тайме Николич усилил атаку и Лисакович сравнял счет. Для первого тура, при новом тренере — это достойный результат. Команда хорошо двигалась, вовремя выходила из обороны.

— «Локомотив» завело то, что в «Ред Булле» их назвали пассажирами в Лиге чемпионов?

— Австрийцы тут погорячились. На групповой стадии Лиги чемпионов нет слабых команд. Тут выступают только флагманы своих стран, клубы с солидными бюджетами. Поэтому в турнире часто бывают неожиданные результаты. В первом туре «Реал» уступил дома «Шахтеру», хотя «горняки» играли в Мадриде далеко не основным составом. С похожими проблемами столкнулся и «Краснодар», но в итоге увез одно очко из Франции. Молодцы.

«Зенит» тоже неплохо провел второй тайм, но две допущенные ошибки перечеркнули все их старания. Это поражение должно еще больше завести сине-бело-голубых. Думаю, они еще покажут себя на групповом этапе Лиги чемпионов.