«Челси» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от загребского «Динамо»

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» на выезде в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Мислав Оршич на 13-й минуте.

На 49-й минуте отличился форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В параллельной встрече «Боруссия» разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0.

Сегодня, 6 сентября состоится еще один матч группы E, в котором «Зальцбург» примет на своем поле «Милан». Игра начнется в 22.00 (мск).

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» (14 сентября, 19.45 мск), а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).