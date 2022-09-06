Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в первом туре Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Копенгаген» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G в Дортмунде завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Марко Ройс, Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.

Немецкий клуб на данный момент воглавил группу G, набрав 3 очка.

Следующий матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» проведет 14 сентября против «Манчестер Сити», а «Копенгаген» в этот день сыграет с «Севильей».