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6 сентября, 21:35

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в первом туре Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Боруссия» Дортмунд — «Копенгаген» — 3:0.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Копенгаген» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G в Дортмунде завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Марко Ройс, Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.

Немецкий клуб на данный момент воглавил группу G, набрав 3 очка.

Следующий матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» проведет 14 сентября против «Манчестер Сити», а «Копенгаген» в этот день сыграет с «Севильей».

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 19:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Копенгаген

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
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