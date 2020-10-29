Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что его команда заслуживала победы над «Ференцварошем» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:2).

— Мы провели очень хороший первый тайм и упустили ряд хороших моментов после перерыва, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — Приняли ряд неверных решений. Доминировали, но пропустили мяч, который вдохновил соперника. Они стали больше давить. Жаль, что мы потеряли очки сегодня, потому что мы играли лучше и заслуживали победы. Причина, по которой мы упустили из рук победу, кроется в допущенных нами ошибках как в атаке, так и в обороне. Но мы взяли очко и должны двигаться дальше.

Понимаем, как тяжело будет играть против «Барселоны» и «Ювентуса». Впереди нас ждет еще и домашний матч с «Ференцварошем», так что нужно двигаться дальше.