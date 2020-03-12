Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что выпустил на поле полузащитника Маркоса Льоренте в оборонительных целях. Льоренте отличился дублем в ворота мерсисайдцев.

— В футболе нужно осложнять сопернику жизнь, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Феликса и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках. Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Атлетико».