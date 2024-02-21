Симеоне: «Сегодня «Интер» воспользовался нашей ошибкой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли очень хорошо. Мы были близки к тому, к чему стремились — попридержать очень хорошую атаку «Интера». В итоге соперники воспользовались многочисленными эпизодами когда мы теряли мячи в контратаках, после чего они создавали моменты сами.

Это невероятный аспект футбола. Вы можете подготовиться так, как только пожелаете все, но в итоге все решают люди. А это отдельно взятые личности. Бывают хорошие моменты, бывают и плохие. Сегодня «Интер» воспользовался нашей ошибкой», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.