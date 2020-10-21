Деян Ловрен: «Разочарован нашим вчерашним результатом и выступлением»
13:58
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Разочарован нашим вчерашним результатом и выступлением, мы должны проявить себя лучше в предстоящих матчах. Спасибо фанатам за поддержку даже в трудные моменты. Мы держимся вместе до конца», — написал у себя в Instagram Ловрен.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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